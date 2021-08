Kommt Malaria zurück nach Deutschland?

IMPFSTOFFE GEGEN MALARIA

Bislang gibt es weltweit nur einen einzigen Impfstoff gegen Malaria, der alle drei klinischen Tests durchlaufen hat: Mosquirix von Glaxosmithkline mit dem Wirkstoff RTS,S. Allerdings liegt die Wirksamkeit bei dürftigen bis zu 39 Prozent; zudem ist für den vollen Impfschutz die Verabreichung von vier Dosen notwendig. Bei Corona-Impfstoffen auf mRNA-Basis liegt die Wirksamkeit bei zwei Dosen zumeist bei über 90 Prozent.



Der Malaria-Impfstoff “R21/Matrix-M” der Universität Oxford, die auch das Astrazenca-Vakzin gegen Covid-19 entwickelt hat, befindet sich bereits in der klinischen Testphase 2 am Menschen. Allerdings ist die Zahl der Probanden mit insgesamt 450 Kindern im Alter zwischen fünf und 17 Monaten in Burkina Faso noch recht klein.



Bislang wird die Wirksamkeit mit 77 Prozent angegeben, schwere Nebenwirkungen hat man noch keine registriert. Schon Ende nächsten Jahres könnte der Impfstoff zugelassen werden, heißt es. Also zu jenem Zeitpunkt, an dem Biontech mit den klinischen Studien zu seinem Malaria-Impfstoff erst beginnt.