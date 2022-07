Können Sie diese zehn Wein-Fragen beantworten?

Weintrauben hängen an einer Rebe. (Symbolfoto: Canva)

MAINZ - Aus welchem Weinglas trinkt es sich am besten? Wie viel Wein trinken wir Deutschen eigentlich und wie was müssen potenzielle Weinhoheiten vor ihrer Wahl alles so leisten? - Bei diesen Fragen macht Ihnen keiner etwas vor? Dann testen Sie ihr Wissen und beantworten die 10 Fragen rund um die vierte Staffel unseres VRM-Podcasts Weinx1.

Es wird eine fünfte Staffel Weinx1 geben

vierten Staffel gemütlich bei einem Glas Wein zu schließen. Noch sind die Weinx1-Hosts in der Sommerpause. Doch all zu lang soll die nicht mehr dauern: Anfang September wird die neue Staffel starten. Auch dieses Mal laden sich René Harth und Thomas Ehlke wieder interessante Gäste mit Wein aus der Region in den Podcast ein! Bis dahin ist noch etwas Zeit - solange lohnt es sich, kleine Wissenslücken mit den Folgen dergemütlich bei einem Glas Wein zu schließen.

