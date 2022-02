2 min

Kontakt-Quarantäne für Kita-Kinder fällt

Ein neuer Erlass des Landes sieht vor, dass Kita-Kinder nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn in ihrer Gruppe ein Coronafall aufgetreten ist. Kita-Träger in Wiesbaden sehen das kritisch.

Von Lena Witte Reporterin Lokalredaktion Wiesbaden