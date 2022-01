Kreis Darmstadt-Dieburg an Grenze zu Corona-Hotspot

Ein Schild an einer Tür weist auf die Vorgabe 2G hin. (Symbolfoto: dpa/ Arne Dedert)

DARMSTADT-DIEBURG - 162 neue Fälle haben am Freitag die Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg noch einmal kräftig ansteigen lassen – und auch erstmals seit 3. Dezember wieder über einen Wert von 300, 301,8 betrug der Wert. Auch einen neuen Todesfall gab es zu beklagen. Somit sind nun 357 Menschen seit Beginn der Pandemie gestorben.

Der Kreis nähert sich damit auch dem Hotspot-Wert von 350. Anfang der kommenden Woche könnte er überschritten werden. Liegt der Wert dann drei Tage über 350, gibt es weitere Einschränkungen.



In den Kreisklinikengab es in Groß-Umstadt vier Patienten auf Normalstation und einen auf der Intensivstation, in Jugenheim sind es weiter 14 intensivpflichtige Covid-Patienten – die Zahlen sind gegenüber gestern also unverändert.

