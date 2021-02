2 min

Kreis Groß-Gerau bleibt hessischer Corona-Spitzenreiter

Die Corona-Inzidenz übersteigt am Mittwoch die 100er-Marke und liegt damit nochmal höher als am Vortag. Insbesondere in Mörfelden-Walldorf sind viele Neuinfektionen hinzugekommen.

Von Marina Wagenpfeil Stellvertretende Redaktionsleiterin Main-Spitze, Groß-Gerauer Echo