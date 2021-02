Kreis Groß-Gerau: Drei Corona-Tote aus Stockstadt

Für die Stadt Worms meldet das Gesundheitsamt zehn neue Fälle. (Symbolfoto: stock. Adobe)

KREIS GROSS-GERAU - Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch drei Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion aus Stockstadt gemeldet. Zwei Pflegheimbewohnerinnen im Alter von 95 und 97 Jahre sind verstorben. Außerdem ist ein 65-jähriger Stockstädter in Verbindung mit einer Sars-Cov-2-Infektion gestorben.

Die Zahl der Todesfälle im Kreis Groß-Gerau stieg laut Kreisgesundheitsamt auf 221, das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwoch allerdings 222 gemeldet. Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung mitteilte, müsse diese Zahl jedoch aufgrund eines Datenübertragungsfehlers korrigiert werden. Ein Sterbefall sei in den vergangenen Tagen doppelt gemeldet worden.

33 neue Fälle im Vergleich zu Dienstag

Die Inzidenz lag am Mittwoch im Kreis Groß-Gerau bei 62,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Gegenüber dem Vortag waren 33 Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell waren kreisweit 562 Menschen betroffen. Insgesamt wurden bislang 8.981 Infizierte gemeldet, 8.198 gelten als genesen.