Kreis Groß-Gerau weitet Maskenpflicht im Freien aus

Maskenpflicht auf Plätzen

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung müssen Fußgänger ab 6 Jahren von 8 bis 22 Uhr an folgenden Orten im Kreisgebiet tragen:

- Gernsheim: Rheinstraße zwischen „Fischerfesthaus“ und Fähranleger, angrenzende Parkflächen und Skateranlage; gesamte Schifferstraße einschließlich Obere Schifferstraße, Hafenspitze und dortige Grünflächen; Fußgängerweg „Sommerdamm“ von Rheinstraße bis Winkelbachbrücke einschließlich der angrenzenden Parkflächen; Kohlenweg.

- Groß-Gerau: Fasanerie, Sandböhlplatz, Marktplatz, Parkplatz und Rundweg am Hegbachsee, Parkplätze entlang der „Hartmannshasloch-Schneise“ sowie Rundweg um den Hegbachsee.

- Kelsterbach: Graf de Chardonnet Platz, Sandhügelplatz, Mainanlage, Südpark.

- Nauheim: Verlängerte Berzallee bis Autobahnbrücke; Freizeitfläche im Regionalpark; Ende Seeweg über die Parkplatzfläche inklusive Wege am Hegbachsee.

- Riedstadt: Richthofenplatz Erfelden und Kühkopfbrücke; Rathausplatz Goddelau einschließlich Kreuzungsbereich Bahnhofs-,Hospital- und Starkenburger Straße; Am Roseneck in Crumstadt, Kreuzungsbereich Nibelungen-, Friedhof, und Friedrich-Ebert-Straße