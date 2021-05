Kriegsbombe in Frankfurt: Sprengung erfolgt

Die Polizei sperrt Straßen ab, nachdem im dicht besiedelten Frankfurter Nordend bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden war. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Mittwoch in einem Wohngebiet im Frankfurter Stadtteil Nordend ist der Blindgänger gegen Mitternacht kontrolliert gesprengt worden. Nach der Sprengung werde der Bereich noch auf Schäden kontrolliert, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Gegen 0.30 Uhr wurden die Absperrungen aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Häuser zurück.

25.000 Menschen und ein Krankenhaus waren von der Evakuierung betroffen. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 500 Kilo-Bombe. Diese war am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße entdeckt worden.

In diesem Bereich in Frankfurt wurde eine rund 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden. (Foto: dpa)

Der Fundort liegt in einem Wohngebiet mit Gründerzeit-Mehrparteienhäusern und unmittelbar neben einem ehemaligen Weltkriegsbunker sowie in der Nähe eines Spielplatzes.















