Kriegsbombe in Frankfurt: Sprengung wird vorbereitet

Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst arbeiten an der Bombe, die in Frankfurt gefunden wurde. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in einem Wohngebiet im Frankfurter Stadtteil Nordend soll der Blindgänger nach Angaben von Polizei und Feuerwehr noch in der Nacht zum Donnerstag kontrolliert gesprengt werden. Die Feuerwehr forderte am Nachmittag alle Menschen auf, unverzüglich ihre Häuser beziehungsweise das Sperrgebiet zu verlassen. 25.000 Menschen und ein Krankenhaus sollen betroffen sein - die Evakuierung des Gebiets dauerte bis nach 22 Uhr. Die Uhrzeit der geplanten Sprengung war weiter unklar. "Das Ende aller Maßnahmen wird sehr spät werden", hieß es laut Polizei.

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 500 Kilo-Bombe. Diese war am Mittag bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße entdeckt worden. In dem Evakuierungsradius von 700 Metern liegt auch ein Krankenhaus.

Zur Sprengung der in Frankfurt entdeckten Weltkriegsbombe decken Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes den explosiven Fund mit 70 Lastwagenladungen Erdreich ab. An der Bombe werde eine Ladung von 4,5 Kilo Sprengstoff angebracht, mit dem diese dann gezündet wird, sagte eine Sprecherin des für den Kampfmittelräumdienst in Hessen zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Entfernen des Zünders würde die 500-Kilo-Bombe wahrscheinlich zur Explosion bringen.

In diesem Bereich in Frankfurt wurde eine rund 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden. (Foto: dpa)

Der Fundort liegt in einem Wohngebiet mit Gründerzeit-Mehrparteienhäusern und unmittelbar neben einem ehemaligen Weltkriegsbunker sowie in der Nähe eines Spielplatzes.

Nach dem Fund wurden die Schwarzburgstraße und zwei umliegende Straßen abgesperrt. Bewohnerinnen und Bewohner, die unterwegs waren, konnten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Frankfurter Eissporthalle soll demnach ein größeres Evakuierungszentrum eingerichtet werden.















"Laut Kampfmittelräumdienst ist eine Entschärfung schnellstmöglich erforderlich", schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Nach Polizeiangaben hängt die Dringlichkeit wohl mit der Zündmechanik zusammen.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt teilte mit, dass mehrere U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien wegen des Bombenfunds bis in die Nacht unterbrochen sind oder umgeleitet werden müssen. Betroffen seien die U5, die Straßenbahnlinien 18 und 30, die Buslinie 30 und die Metrobuslinien M32 und M36. Nach Angaben der Polizei ist auch die Autobahn 66 zeitweise von Sperrungen betroffen.