Krimi in Frankfurt: Kansas City Chiefs schlagen Miami Dolphins

Frankfurt. Am Ende wurde es dann doch noch so richtig dramatisch im ersten Frankfurt-Game der NFL. Die 50.023 Zuschauer in der ausverkauften Arena verfolgten elektrisiert die Aufholjagd der Miami Dolphins - die letztlich aber nicht von Erfolg gekrönt war. Und so setzten sich die Kansas City Chiefs, die zur Halbzeit bereits mit 21:0 geführt hatten, mit 21:14 durch. Chiefs-Superstar Patrick Mahomes musste in den letzten Sekunden nur noch abknien, der amtierende Superbowl-Champion schraubte seine Saisonbilanz damit auf 7:2-Siege hoch. Die Dolphins stehen bei 6:3 - und blieben wie schon gegen die Buffalo Bills und Philadelphia Eagles gegen eines der Topteams ohne Erfolgserlebnis. „Sweet Caroline“ hallte es durch die Arena - wie schon beim ersten Deutschland-Spiel vor einem Jahr in München sangen die Zuschauer frenetisch mit. Mehr als drei Millionen Ticket-Anfragen hatte es für die beiden Duelle in Frankfurt gegeben. Am 12. November geht es nämlich mit dem Spiel der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots weiter. Die Fans haben in jedem Fall Lust auf mehr.