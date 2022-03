„Kruschel Familie“ – ein neuer Newsletter der VRM

Der neue VRM-Newsletter „Kruschel Familie“ erscheint jeden Freitagmorgen. (Fotonachweis: Farknot Architect – stock.adobe.de)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - „Mir ist soooo langweilig!“ Aber nur den Kindern… Wie gelingt es jungen Eltern Familie, Beruf und alles andere unter einen Hut bringen? Der erste Tag im Kindergarten – ein erster Abschied, der Eltern schwerer fällt als dem Kind. Warum eigentlich? Ein Smartphone für den Zweitklässer? Auf keinen Fall! Oder doch? Die meisten anderen haben doch auch eins... Sohnemann bleibt sitzen, obwohl Mama sich Mathe und französische Grammatik mühsam wieder draufgeschafft und mit ihm gelernt hat, bis die Sicherungen durchschmoren… Kapuze auf und Kopfhörer drin – wie kann man Teenager bloß zum Sprechen bringen?

Über das Abenteuer „Familie“

Kinder zu haben ist ein Abenteuer, ist tägliche Herausforderung, stellt das Leben und Prinzipien auf den Kopf – und macht Spaß! Im neuen kostenlosen Newsletter „Kruschel Familie“ berichten die Redakteurinnen der VRM-Kinderzeitung jede Woche aus ihrem Familienleben und schreiben über Themen, die sie bewegen - mal lustig, mal lehrreich, mal nachdenklich, mal kritisch.

Darüber hinaus informiert der Newsletter ab sofort Eltern und Großeltern über die wichtigsten Neuigkeiten aus Familienpolitik, Gesellschaft, Kita und Schule. Es gibt Erziehungstipps, Rezepte und jede Menge Ideen und Anregungen für den Familienalltag. Damit auch Kinder wissen, was in der Welt passiert und informiert sind, gibt es – wie in der Kinderzeitung „Kruschel“ – auch im Newsletter Nachrichten extra für Kinder!

Newsletter & Verlosung Infos zu Newsletter und Gewinnspiel gibt es auf www.kruschel.de/newsletter.

„Kruschel Familie“ erscheint jeden Freitagmorgen. Der Newsletter sowie alle Inhalte sind kostenfrei. Unter allen Newsletter-Abonnenten verlosen wir eine Nintendo Switch Neue Edition (neon-rot/neon-blau). Weiteregibt es auf