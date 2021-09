Laden Sie Ihre Familie zum Abo ein!

Das Familienabo ist eine neue Funktion exklusiv für Abonnenten, deren Abo den Premium-Bestandteil auf den Nachrichtenportalen und in der News-App beinhaltet. Haben Sie ein Digital-Komplett-Abo oder auch das plus-Premium-Abo, gehören Sie mit dazu. Loggen Sie sich auf Ihrem Nachrichtenportal ein und gehen Sie in Ihren Profilbereich (Beispiellink: https://www.allgemeine-zeitung.de/service/profil/profil). Dort können Sie Ihre Familienmitglieder einfach einladen: Geben Sie die E-Mail-Adresse ihres Familienmitglieds ein. Akzeptiert das Familienmitglied die Einladung, kann es sich mit vorher bereits vorhandenen Zugangsdaten einloggen oder ein neues Benutzerkonto erstellen. Im Anschluss erfolgt eine kurze Adressüberprüfung – natürlich direkt online – und schon kann das Familienmitglied mit dem eigenen Benutzerkonto alle Abo-Vorteile nutzen.

In Ihrem Profil sehen Sie, wen Sie bereits eingeladen haben und ob diese Einladung akzeptiert wurde. Auch können Sie dort die Einladung wieder aufgeheben. Wichtig ist: Als Familienmitglied zählt nur, wer dieselbe Adresse als Wohnsitz hat wie der Nutzer des Hauptaccounts. Die Einladung ist sieben Tage gültig. Wurde sie innerhalb dieses Zeitraums nicht angenommen, können Sie die Einladung über Ihr Profil erneut versenden.

Unsere weiteren Services

Bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit unseren Push-Nachrichten und unseren verschiedenen Newsletter-Angeboten. Alle Infos dazu finden Sie in Ihrem Profilbereich! Ein großer Teil unseres Digitalangebots steht unseren Abonnenten exklusiv zur Verfügung. Wieso ist das so? Welche Vorteile bietet ein solches Angebot? Was können Sie erwarten? Das wollen wir Ihnen in diesem Beitrag gerne erläutern. Frischer. Moderner. Intuitiver. Unsere News-App wurde komplett überarbeitet und erstrahlt ab sofort in einem moderneren Design. Hier finden Sie alle Informationen.