Lange Wartezeiten: Beschwerden zum Start des World Club Dome

Der BigCityBeats World Club Dome gastiert seit 2013 in Frankfurt am Main.

FRANKFURT - Zweimal musste er wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, nun ist der World Club Dome zurück in Frankfurt. Die Vorfreude war groß, doch nach den Start am Freitag kommt es zu Besucher-Beschwerden: Wie die Hessenschau am Samstag berichtet, waren vor allem lange Wartezeiten am Einlass der Grund dafür.

Am Einlass haben nicht organisierte Schlangen zur Karten- und Bändchenkontrolle für lange Wartezeiten gesorgt, berichteten Besucher laut Hessenschau. Die Warteschlangen seien nur sehr langsam abgearbeitet worden. Zudem sei völlig unklar gewesen, welche Kasse für welche Art von Ticket zuständig gewesen sei. Auch die Ordner vor Ort hätten keine Auskunft dazu geben können. Rund zweieinhalb Stunden soll es bei einigen Besuchern gedauert haben, bis sie zur Bühne gelangten.

Auch auf Twitter und Instagram mehren sich die Beschwerden. "#worldclubdome was ist das bitte für ne scheiß Organisation beim Tickettausch?! Wir haben 3 Stunden angestanden und kurz vorm Ziel wars so eng, dass man echt keine Luft mehr bekommen hat. Vllt hätte man etwas mehr Geld in security stecken sollen, die die Menge im Griff hat!", schreibt eine Userin.

User @michaelsagmunoz schreibt auf Instagram: "3 Stunden warten für dein Bändchen ist echt schade." Und User @plu278333 ergänzt: "Ticketausch für ein Bändchen war eine Katastrophe, ich war auf über 20 Festivals aber sowas habe ich noch nicht erlebt!"

Laut Hessenschau nannte der Veranstalter technisches Problem und "Besucherverhalten" als Ursache. Es habe einen kurzzeitigen Ausfall des Internets im gesamten Stadionkomplex gegeben. Einen weiteren Grund für die langen Wartezeiten liegen laut Veranstalter im "Besucherverhalten". Die Menschen seien zwei bis drei Stunden später zur Veranstaltung gekommen. Das in Verbindungen mit dem kurzzeitigen Netzwerkausfall habe zu den Wartezeiten geführt.