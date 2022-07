Laster auf A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt umgekippt

Auf der A5 sind bei Mörfelden-Walldorf zwei Laster umgekippt. (Foto: 5Vision.media)

MÖRFELDEN-WALLDORF - In der Nacht zum Dienstag sind auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf zwei Laster umgekippt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, fuhr ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Mannheim gegen 2.30 Uhr auf der A5 in Richtung Darmstadt. In Höhe des Parkplatzes "Steingrund" sei der 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Fahrbahnteiler kollidiert und anschließend auf die Seite gekippt.

Ein in gleicher Richtung fahrender 51 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Saarlouis konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen, geriet gegen die Schutzplanke und kippte ebenfalls um. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Zudem wurde der Auflieger eines weiteren Sattelzugs, der die Unfallstelle passierte, bei dem Unfall beschädigt. Der bei dem Unfall entstandenen Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehr als 100.000 Euro.

Beide Lastwagen sind bereits wieder aufgestellt, derzeit läuft der Verkehr auf zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei. Dennoch staut sich der Verkehr in Richtung Darmstadt auf rund vier Kilometern.

Die Aufräumarbeiten und Abschleppmaßnahmen werden voraussichtlich noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei.