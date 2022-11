Lastwagen umgekippt: Kisten mit Flaschen auf Straße verteilt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. (© Christoph Soeder/dpa/Symbolbild)

Solms (dpa/lhe) - - Auf der Bundesstraße 49 bei Solms (Lahn-Dill-Kreis) ist ein mit Glasflaschen beladener Lastwagen umgekippt. Bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch stürzten Getränkekisten von einem Anhänger und verteilten sich auf der Straße, wie eine Sprecherin der Polizei Lahn-Dill mitteilte. Nach bisherigen Informationen sei niemand verletzt worden, hieß es. Am Mittwochmorgen dauerten die Bergungsarbeiten zunächst an, die B49 war gesperrt.