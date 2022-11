Lebenslange Haftstrafe nach Mord an 100-Jähriger

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. (© Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Wegen Mordes an einer 100 Jahre alten Seniorin ist eine 42 Jahre alte Altenpflegerin am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es nach sieben Monaten Prozessdauer für erwiesen an, dass die Angeklagte im Januar vergangenen Jahres die Greisin in deren Bett mit einem Kissen erstickte, um einen vorausgegangenen Hausfriedensbruch und Diebstahlsversuch zu verdecken. „Das ergibt die Gesamtschau aller Indizien“, sagte der Vorsitzende Richter. Die deutsche Frau, die sich mit einem Nachschlüssel Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, hatte sich nicht zu dem Mordvorwurf geäußert.