Lebensretter für Henri aus Höchst gesucht

Ein Familienfoto aus noch unbeschwerten Zeiten, mit Henri auf dem Schoß seiner Mutter Yvonne und Bruder Philipp daneben. Ihr kleines Brüderchen war da noch nicht auf der Welt. Wie Papa Torsten (rechts) hoffen sie alle, dass ein Stammzellenspender für Henri gefunden wird und der inzwischen vier Jahre junge Höchster damit gerettet werden kann. (Foto: DKMS)

HÖCHST - Henri ist ein fröhlicher kleiner Junge. Offen, voller Energie und immer in Bewegung. Am liebsten ist er draußen, klettert, rennt, spielt mit Stöcken und tobt mit Hund Emma durch den Garten. Mit seinem großen Bruder Philipp hat der Vierjährige seinen Spaß mit Luftballons, und gern kuschelt er auch mit seinem gerade geborenen Brüderchen Lio. Es könnte also alles gut sein. Wenn es da nicht diese Krankheit gäbe: Der Junge aus Höchst leidet an MDS, einer schweren Störung des blutbildenden Systems.

Henri darf deshalb nicht in den Kindergarten gehen, seine Freunde nicht sehen, keine Spielplätze besuchen und keinen Besuch bekommen. „Nur ein passender Stammzellenspender kann sein junges Leben retten“, schreibt die gemeinnützige Organisation DKMS, die gemeinsam mit den Eltern des Kindes an hilfsbereite Menschen nicht nur aus dem Odenwaldkreis appelliert, an einer Typisierungsaktion für mögliche Stammzellenspender teilzunehmen. Und das ist einfach: „Wer helfen möchte, kann sich über unsere Internetseite ein Registrierungs-Set bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden“, so die DKMS.

Nur eine Stammzelltransplantation kann Henris Leben retten

Es war im Sommer 2021, als Henris Eltern vermehrt blaue Flecken am Körper des Vierjährigen entdeckten. Zunächst machen sie sich keine Sorgen, denn Henri ist ein wildes Kind, das sich beim Spielen auch mal stößt. Als seine Mutter Yvonne Anfang August mit dem frisch geborenen Lio aus dem Krankenhaus nachhause kommt, erwartet sie ein krankes Kind: Henri fühlt sich schlapp und hat 40 Grad Fieber, Durchfall und Erbrechen kommen hinzu, und das Kind baut schnell so ab, dass die Eltern mit ihm in eine Kinderklinik fahren. Weil Henris Blutwerte auffallend schlecht sind, wird er stationär aufgenommen, um mit der Diagnostik fortzufahren.

Helfen geht recht einfach Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Der erste Schritt zu einer möglichen Stammzellenspende ist einfach: Wer gesund und 17 bis 55 Jahre alt ist, kann sich mit wenigen Klicks über die Internetseite www.dkms.de/henri die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Wichtig ist, dass die Wattestäbchen nach dem Wangenschleimhautabstrich schnell zurückgeschickt werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der Organisation für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten von 35 Euro entstehen. Das DKMS-Spendenkonto hat die IBAN DE 17 7004 0060 8987 0002 67. Der Verwendungszweck lautet: SXH 001 Henri. Wie die DKMS ergänzend mitteilte, haben sich im Odenwaldkreis – noch unabhängig von der Aktion für den kleinen Henri – bisher 7955 Bürger als mögliche Spender registrieren lassen: „67 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet und damit 67 schwer erkrankten Patienten die Chance auf ein Weiterleben geschenkt.“

Da auch eine weitere Woche keine Verbesserung bringt, nehmen die Ärzte Kontakt mit der Uniklinik Würzburg auf. Dort gibt es vier Wochen später eine Knochenmarkpunktion, und „nach drei Wochen des unerträglichen Wartens“ liegt die niederschmetternde Diagnose MDS vor. Und es ist klar: Nur eine Stammzelltransplantation wird das Leben des Vierjährigen retten können.

„So was ist ein Schock, den man nicht einfach verkraftet. Tagsüber funktionieren wir als Eltern. Abends, wenn es still wird im Haus, kommen die dunklen Gedanken und die Tränen“, sagt Henris Mama.



So erlebt die Familie seit Oktober ihren ganz persönlichen Lockdown. Da Henri keine Abwehrkräfte hat, darf er auf einen Fall einen Infekt bekommen. Deshalb kein Kindergarten, keine Freunde, kein Spielplatz. Neben der Sorge um das kranke Kind ist die Isolation eine Herausforderung. „Wir haben uns einen genauen Plan gemacht: Kinderbetreuung, Einkaufen, Krankenhausbesuche, mit dem Hund rausgehen. Sonst funktioniert es nicht. Ich arbeite im Homeoffice und nehme den kleinen Lio mit in mein Büro, damit sich Yvonne um Henri kümmern kann. Und Philipp, der ein inniges Verhältnis zu Henri hat, leidet ja auch unter der Situation und braucht uns“, erklärt Vater Thorsten.

Henri, als seine Krankheit noch nicht bekannt beziehungsweise noch nicht ausgebrochen war. (Foto: DKMS)

Die Mutter ist Intensivkrankenschwester und weiß, welch langer Weg noch vor ihnen liegt. Aktuell geht es dem Vierjährigen gut. Erst wenn ein passender Spender gefunden ist – was der größte Weihnachtswunsch der Familie ist – wird bei Henri mit der Chemotherapie begonnen.

Die Eltern haben Angst vor der langen Trennung während der Phase der Transplantation. Yvonne muss dann mit dem Baby und Philipp zu Hause bleiben, ihr Mann wird den Krankenhausaufenthalt, die Chemotherapie und die Nebenwirkungen mit Henri allein durchstehen müssen. Noch aber können sich die Eltern gegenseitig stützen. „Wir müssen da durch. Die Scherben kehren wir später auf. Aber ich bin mir sicher: Wir schaffen das“, sagt der Vater.

Weil die Höchster Familie auf diesem Weg auf einen passenden Stammzellenspender angewiesen ist, appelliert sie an die Bevölkerung: „Bitte lasst euch registrieren. Nicht nur für Henri. Auf der Kinderonkologie warten noch viele schwer erkrankte kleine Patienten auf Hilfe. Sie alle wollen leben. Wie unser Henri. Helft uns, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird. Allen, die an dieser Aktion teilnehmen, danken wir von ganzem Herzen“, erklären die Eltern.