2 min

Leichenfund im Gebüsch: Ehemann soll Frau getötet haben

Eine 27-Jährige aus Biebesheim ist am Samstag tot in einem Gebüsch an der Gernsheimer Straße gefunden worden. Ihr 26-jähriger Mann kam am Sonntag in Haft. Das Paar hat zwei Kinder.

Von Marion Menrath Redakteurin Groß-Gerau