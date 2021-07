Leser spenden für die Flutopfer in Ahrbrück und Hönningen

Die Leser der Titel der VRM spenden für Opfer der Flutkatastrophe in Ahrbrück und Hönningen. (Foto: Innenministerium Rheinland-Pfalz)

REGION - Die Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Flutopfer in der Eifel ist groß. Nun engagieren sich auch die vier Hilfsaktionen der Titel der VRM.

- „Leser helfen“, Allgemeine Zeitung

- „Ihnen leuchtet ein Licht“, Wiesbadener Kurier

- „Echo hilft“, Darmstädter Echo

- „Helft uns helfen“, Wetzlarer Neue Zeitung

Die Spenden werden zur Linderung der größten Not in den beiden schwer verwüsteten Gemeinden Ahrbrück und Hönningen im Ahrtal in der Eifel eingesetzt. Bevor wir unsere Leser, Mitarbeiter und Kunden auffordern konnten, über unsere Hilfsaktionen für die Flutopfer zu spenden, wollten wir einen konkreten Ort finden,

- der von der Flutkatastrophe schwer getroffen ist

- der bisher noch nicht im Fokus der Medien steht

- wo wir Menschen, die alles verloren haben, mit den Leser-Spenden so schnell wie möglich unter die Arme greifen können

- wo wir dafür einen gemeinnützigen und vertrauenswürdigen lokalen Partner finden, der die Spenden annimmt und ohne einen Euro Abzug verteilt

Und wo wir einen Ort haben, den die Zeitungen der VRM auch über die Spendenaktion hinaus über mehrere Jahre hinweg journalistisch begleiten können. So wollen wir neben der Hilfe in der größten Not auch einen Beitrag dazu leisten, dass Politik und Öffentlichkeit die Opfer dieser einzigartigen Flutkatastrophe auch langfristig nicht vergessen werden.

Häuser von den Fluten weggerissen

Die Entscheidung ist für die beiden Nachbarorte Ahrbrück und Hönningen (Landkreis Ahrweiler) gefallen. Die beiden kleinen Gemeinden im Ahrtal sind genauso heftig von der Flutkatastrophe getroffen worden wie Schuld, Altenahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig. Neun Tote sind allein hier bisher zu beklagen, mit weiteren Opfern unter den vermissten Menschen muss noch immer gerechnet werden. Rund 15 Häuser wurden von den Fluten weggerissen, 20 bis 30 stehen auf der Kippe. Ein großer Teil dieser Häuser wird nur noch abgerissen werden können. Mehrere Brücken über die Ahr und einen zufließenden Bach, der vor einer Woche zum zerstörerischen Gebirgsstrom wurde, sind weggerissen oder zerstört. In Hönningen sind auch der Kindergarten und alle Sportanlagen verwüstet.

Thomas Ehlke, Lukas Görlach (Bild) und Friedrich Roeingh werden in den kommenden Wochen immer wieder aus Ahrbrück und Hönningen reportieren und natürlich auch berichten, wofür die Spenden aus dem Leserkreis verwendet werden.

Unser Vertrauenspartner vor Ort ist der gemeinnützige Bürgerverein Ahrbrück. Er hat für die Spendenaktion von „Leser helfen“, „Ihnen leuchtet ein Licht“, „Echo hilft“ und „Helft uns helfen“ ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:

Bürgerverein Ahrbrück e.V.

DE36 5775 1310 1000 5628 41

Stichwort: Fluthilfe



paypal.me/BuergervereinAhrbr

oder an E-Mail Buergerverein-Ahrbrueck@gemeinde-ahrbrueck.de Sie können sich an der Spendenaktion selbstverständlich auch per Paypal beteiligen überoder an E-Mail

Da der Verein gemeinnützig ist, können alle Spenden für die Flutopfer steuerlich abgesetzt werden. Für Spenden bis zu 300 Euro reicht später für die Steuererklärung ein Überweisungsbeleg aus, den Sie am besten gleich aufheben. Für größere Spenden wird der Verein auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen. In den nächsten Wochen steht aber erstmal das Aufräumen und die erste finanzielle und seelische Hilfe für die Menschen in Ahrbrück und Hönningen im Vordergrund, die fast alles verloren haben.

Die Menschen in Ahrweiler und Hönningen und die Leserhilfsaktionen der VRM freuen sich in den kommenden Wochen über jede Spende. Wir sagen schon jetzt: Herzlichen Dank.