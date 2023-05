Sprecherin der Letzten Generation klebt sich wieder fest

Frankfurt/Berlin. Carla Hinrichs, Sprecherin der Klimaprotestgruppe Letzte Generation, hat sich wenige Tage nach ihrer Verurteilung in Frankfurt erneut auf eine Straße geklebt. Die 26-Jährige aus Bremen nahm am Montag an den Aktionen der Gruppe in Berlin teil, dort blockierten Demonstranten an 17 Stellen den Verkehr. Erst am vergangenen Donnerstag war Hinrichs vom Amtsgericht Frankfurt nach einer ähnlichen Aktion in der Mainmetropole zu zwei Monaten Haft auf Bewährung sowie 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Wann Hinrichs aufgrund des offensichtlichen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen in Haft muss, ist noch unklar – dass sie früher oder später wegen ihrer Straßenblockaden ins Gefängnis muss, scheint hingegen sicher.