Lewentz: Im Ahrtal kam alles Ungünstige zusammen

MAINZ - Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat bisher keine Hinweise, dass bei der Hochwasserkatastrophe die Warnketten nicht funktioniert haben. "Es kam alles zusammen, was an ungünstigen Umständen überhaupt zustande kommen konnte, in diesem kleinen Ahrtal", sagte Lewentz am Donnerstag in einer Sondersitzung von drei Landtagsausschüssen in Mainz. "Die Situation ist eine solche Ausnahme, die die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat." Für solche Situationen sei ein völlig neues Warnsystem notwendig.