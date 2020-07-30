Donnerstag,
30.07.2020 - 00:00
2 min
Lewentz kritisiert US-Truppenabzug aus Spangdahlem
Der rheinland-pfälzische Innenminister sieht in dem Abzug der US-Soldaten einen schweren Schlag für die Eifelregion. Die Landesregierung will weiter um den Standort kämpfen.
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
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