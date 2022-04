3 min

Linken-Politiker polarisiert mit Zweifel an Butscha-Schuld

Mit pro-russischen Posts in sozialen Netzwerken sorgt der Linkenchef Walter Busch-Hübenbecker zunehmend für Stirnrunzeln in Pfungstadt. Was treibt ihn an?

Von Wolfgang Görg Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg