Lionel Richie soll 2023 nach Wiesbaden kommen

US-Sänger Lionel Richie kommt laut Ticketanbieter Eventim 2023 nach Wiesbaden.

Wiesbaden - Popstar Lionel Richie soll nun 2023 tatsächlich doch noch nach Wiesbaden kommen. Der Ticketanbieter Eventim kündigt das Konzert des Soul-Barden für den 21. Juni 2023 um 20 Uhr in der Brita-Arena an. Karten seien nach Darstellung von Eventim demnächst dort im Vorverkauf. Laut der Facebook-Seite des Veranstalters „Wilovemusik“ startet der Vorverkauf am 4. November.

Der 1949 geborene US-Amerikaner Richie, der 1986 für den Song „Say You, Say Me“ den Oscar erhielt, hatte seine „Hello“-Europatour im Sommer dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie abgesagt – und damit auch sein im Sommer 2022 ursprünglich geplantes Konzert in der Wiesbadener Brita-Arena.