Live am Sonntag: Fahrrad-Demo auf der A66

Das Bild zeigt Teilnehmer einer Fahrrad-Demonstration auf der A49 in Hessen im Oktober 2020. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEIN-MAIN - Die Autobahn wird zum Fahrrad-Schnellweg: Am Sonntag sind tausende Radfahrer zwischen Darmstadt, Hanau, Friedberg, Frankfurt und Wiesbaden unterwegs. Sie überbringen nach der Fahrt auf der A66 dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir in der Landeshauptstadt Unterschriften für den Volksentscheid Verkehrswende Hessen. Ein neues Verkehrswendegesetz soll her. Wir sprechen vor dem Start des Fahrrad-Korsos in Frankfurt mit den Initiatoren des Volksbegehrens. Den Livestream können Sie ab 13 Uhr bei uns verfolgen.