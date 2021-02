Live bei uns: die Fastnachtssitzung von Mainz 05

MAINZ - Erstmals wird es 2021 eine Sitzung aus der Opel-Arena geben. Und die kann sogar ganz corona-konform und gemütlich vom heimischen Sofa aus verfolgt werden. Die Stadionsitzung von Mainzer Carneval Club (MCC), Mainzer Prinzengarde, Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und Mainz 05 geht in die Premiere. Das Programm kann sich sehen lassen – Oliver Mager, Handkäs‘ un sei Mussig, Florian Sitte, Jürgen Wiesmann, die RotRockRapper, Dino Prax und Dieter Jäger – die Liste der bekannten Bands und Redner ist lang. Die Show wird kostenlos online gezeigt. Wenn’s nach den Veranstaltern geht, soll die Stadionsitzung Tradition werden – und vielleicht im kommenden Jahr wieder mit Publikum in der Opel Arena stattfinden. Die Sitzung wird am Sonntag, 14.02.2021, um 19.05 Uhr beginnen.