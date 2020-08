Live: Dreyer zu Corona-Teststationen

Malu Dreyer (SPD) steht mit Mundschutzmaske in der Kurmainz-Kaserne: In einer PK wird die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz über die geplanten Teststationen berichten. (Archiv-Foto: Andreas Arnold/dpa)

MAINZ - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant offenbar eine Testpflicht für Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkommen. Mit einer entsprechenden Verordnung des Bundes wird für Anfang kommender Woche gerechnet. Vor dem Hintergrund dieser von Spahn angekündigten Testpflicht richtet Rheinland-Pfalz Teststationen am Flughafen Hahn sowie in Grenznähe zu den europäischen Nachbarländern ein. Das teilte die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung mit. In einer gemeinsamen Pressekonferenz werden außerdem Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsstaatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sowie ein Vertreter der Landesverbandes des Deutsches Rotes Kreuz über das ab Donnerstag startende Angebot informieren

Die Pressekonferenz findet Mittwoch um 8 Uhr statt. Wir übertragen die PK in Kooperation mit dem SWR live. Klicken Sie auf den Play-Button, um den Stream zu starten.