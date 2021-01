Live heute Mittag: Dreyer zu Corona-Regeln

MAINZ - Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und ernstzunehmender Sorgen um neue Mutationen des Coronavirus haben am Dienstag die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen beraten. Alle Informationen dazu finden Sie hier in unserem Artikel "Lockdown bis 14. Februar: Das sind die neuen Corona-Regeln" . Im Anschluss wollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Pressekonferenz über Auswirkungen mutierter Coronaviren auf die Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz informieren. Die PK war zunächst für 18 Uhr geplant, verzögerte sich dann über Stunden und wurde schließlich abgesagt. Sie soll nun am Mittwoch, 20. Januar, um 13.30 Uhr stattfinden. Wir übertragen live.