Live hier: Bouffier und Al-Wazir zu Corona-Beschlüssen

WIESBADEN - Im Nachgang zu den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Dienstag ( Alle Infos hier! ) berät das Hessische Corona-Kabinett am Mittwoch über die konkrete Umsetzung der geplanten Maßnahmen für Hessen . Das Ergebnis dieser Beratungen und die entsprechenden Beschlüsse werden der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in einer Pressekonferenz vorstellen. Der Beginn der PK ist für 15.30 Uhr geplant, wir zeigen die komplette Pressekonferenz hier live.