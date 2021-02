Live: Ministerpräsident Bouffier informiert über Beschlüsse

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) appelliert an seine Mitbürger, auf private Kontakte auch weiterhin so gut es geht zu verzichten. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Der bis Mitte Februar befristete Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland wird bis zum 7. März verlängert. Natürlich auch in Hessen. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einem Gespräch mit den Regierungschefs von Bund und Ländern an. Eine Ausnahme soll für Friseure gelten, die bei strikter Einhaltung von Hygieneauflagen bereits am 1. März wieder aufmachen dürfen.

Im Nachgang zu den gestrigen Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten berät die Hessische Landesregierung am Donnerstag über die konkrete Umsetzung der geplanten Maßnahmen in Hessen. Wie geht das Land Hessen mit den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz um? Darüber informieren Ministerpräsident Volker Bouffier, Hessens Sozialminister Kai Klose und Kultusminister Alexander Lorz ab 14 Uhr.

