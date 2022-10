Live-Weinprobe: zuhause Weine und Podcast genießen

Mainz - Die Tage werden kürzer und ungemütlicher. Genau die richtige Zeit für den besonderen Genuss, ob allein, zu zweit, zusammen mit Freunden oder in der Familie. Die beiden Hosts des VRM-Podcasts Weinx1, René Harth und Thomas Ehlke, haben dafür eine Kiste mit sechs Weinen aus den vier Anbaugebieten Rheinhessen, Rheingau, Nahe und Hessische Bergstraße gepackt. Passend zu den Weinen sind im Genusspaket auch Rezepte für ein Drei-Gang-Menü enthalten, die Manuel Weyer von Culinary Art kreiert hat. Die Weinx1-Gastgeber Harth und Ehlke präsentieren die Weine zusammen mit den Winzern Anette Closheim (Langenlonsheim, Nahe), Kristian Dautermann (Ingelheim, Rheinhessen) und Kloster Eberbach (Hessische Staatsweingüter, Rheingau/Hessische Bergstraße) bei einer Online-Weinprobe am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr. Küchenchef Weyer stellt sein Menü zum Nachkochen vor.

Neugierig geworden?

Per Livestream können Sie unseren Podcast plus Online-Weinprobe auf allen Nachrichtenportalen der VRM und auf YouTube verfolgen. Stellen Sie bequem von der Couch und den Bildschirmen aus Fragen, posten Sie Ihre Meinung zum Wein, Ihre Tipps und Anregungen in der Kommentarfunktion und seien Sie interaktiv an dem Abend mit dabei. Im Nachgang finden Sie die Aufzeichnung in unserer Mediathek oder auf YouTube.