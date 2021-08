Livestream: Malu Dreyer informiert über Bund-Länder-Runde

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Foto: dpa)

MAINZ - Ein Wiederaufbaufonds für die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen und das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie: Darüber beraten die Ministerpräsidenten an diesem Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will im Anschluss um 17.00 Uhr über die Ergebnisse informieren.

Kosten für Wiederaufbau nach der Flut bis zu 30 Milliarden Euro

Die Schäden in Rheinland-Pfalz schätzt Dreyer auf eine zweistelligen Milliardensumme. Sie fordert ein rasches Hilfsprogramm und die baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesgesetzes. Der geplante Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands könnte ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro haben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien sowie Vertretern der Bundesregierung. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Im Umgang mit Corona hatte sich Dreyer mehrfach für einen neuen Warnwert ausgesprochen, der mehr berücksichtigt als die Sieben-Tage-Inzidenz, etwa die Situation in den Krankenhäusern. Mehr Schwung für die Impfungen und ein baldiges Ende kostenloser Tests für alle - auch darüber werden die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beraten.

