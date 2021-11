Livestream: Rheinland-Pfalz verschärft die Corona-Regeln

Ein Intensivpfleger versorgt einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. (Foto: dpa)

MAINZ - Der rheinland-pfälzische Ministerrat will in seiner Sitzung am Dienstag die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen nachschärfen. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und der Impfkoordinator des Landes, Daniel Stich, stellen die Ergebnisse der Beratungen um 14 Uhr in einer Pressekonferenz vor. Wir zeigen die Pressekonferenz in Kooperation mit dem SWR live. Sie können den Stream der Pressekonferenz hier live verfolgen:



Wohin die Reise gehen wird, ist indes absehbar. Vor dem Hintergrund der auch in Rheinland-Pfalz rasant ansteigenden Inzidenzwerte und Belegungszahlen in Krankenhäusern und Intensivstationen, werden sich Ungeimpfte auf weitere Einschränkungen einstellen müssen.

Das hat Gesundheitsminister Hoch auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag in Aussicht gestellt. „Das Warnstufenkonzept im Land funktioniert. Trotzdem müssen wir eine Brandmauer errichten, damit die Lage im Land sich nicht so entwickelt, wie in anderen Bundesländern. Das könnte zur Folge haben, dass es gesellschaftliche Teilhabe nur noch für geimpfte oder genesene Menschen geben könnte“, sagte der Minister wörtlich.

Flächendeckende Impfangebote im Land

Ein Lockdown für Ungeimpfte wie in Österreich ist für Hoch jedoch kein Thema. Für ihn steht das Werben um Impfbereitschaft im Vordergrund. Es gebe flächendeckende Impfangebote im Land. „Wir setzen weiterhin auf Freiwilligkeit, diese Angebote auch anzunehmen“, unterstrich der Gesundheitsminister.

Corona in Rheinland-Pfalz: Alles Wichtige im Überblick

Die Sieben-Tage-Inzidenz bezifferte sich in Rheinland-Pfalz am Montag auf 177,3 (Bund: 303,0), die Hospitalisierungsinzidenz auf 3,1 und die Intensivkapazität auf 5,86.

Unterdessen teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit, dass die 11.000 Bediensteten der rheinland-pfälzischen Polizei in internen Impfzentren ihre Auffrischungsimpfung erhalten sollen. Start ist am 29. November. Damit solle die hohe Impfquote von 81 Prozent bei der Polizei stabilisiert werden. Bereits die Erstimpfungen sind auf diesem Weg erfolgt. „Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt“, sagte Lewentz. Auch mit der Booster-Impfung wolle man polizeiintern dafür sorgen, die Funktionsfähigkeit der Polizei weiterhin sicherzustellen. Zum Einsatz kommen die Vakzine von Biontech und Moderna.

