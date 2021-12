Livestream: Urteil im Fall Marcus Held wird verkündet

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Marcus Held beim Prozessauftakt. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Im Prozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Stadtbürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held wird am Montag, 20. Dezember, das Urteil erwartet. Dem 44-Jährigen werden Untreue, Bestechlichkeit und Verstoß gegen das Parteiengesetz in insgesamt 19 Fällen vorgeworfen. Der Vorsitzende Richter der Ersten Großen Strafkammer des Mainzer Landgerichts, Wolfgang Eckert, will ab 14 Uhr das Urteil sowie die Urteilsbegründung verkünden.

