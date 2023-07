Lkw-Fahrer-Streik an der A5 zur Ferienzeit: So ist die Lage

Lkw-Fahrer-Streik in Gräfenhausen: Seit Tagen harren die Trucker an der A5-Raststätte aus. Mehrere Ladeflächen sind wie hier im Bild - der Mann lässt sich fotografieren, will aber seinen Namen nicht nennen - zur Koch- und Schlafstätte umfunktioniert. (© Marc Schüler)