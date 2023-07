Lkw-Streik an der A5: Panzerwagen als Kriegswaffe?

Weiterstadt. Es war ein martialischer Auftritt, der zumindest juristisch noch längst nicht abgeschlossen ist. Nach dem Einsatz eines polnischen Sicherheitsdienstes gegen streikende Lkw-Fahrer auf der Raststätte Gräfenhausen an der A5 ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt auch wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das bestätigte die Behörde am Mittwoch auf Anfrage, zuvor hatte die „Frankfurter Rundschau“ darüber berichtet. Bei den Vorwürfen geht es um das gepanzerte Fahrzeug „AMZ TUR VI“, mit dem die Mitglieder der „Rutkowski Patrol“ - die Firma gehört einem in Polen bekannten Privatdetektiv - angerückt war.