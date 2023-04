Lkw-Streik auf hessischer Raststätte: Was wollen die Fahrer?

Seit Tagen harren die Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen aus - aus Protest gegen die miserablen Arbeitsbedingungen bei einer polnischen Spedition und den ausbleibenden Lohnzahlungen sind sie in den Streik getreten. (© René Vigneron)

Seit Tagen harren die Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen aus - aus Protest gegen die miserablen Arbeitsbedingungen bei einer polnischen Spedition und den ausbleibenden Lohnzahlungen sind sie in den Streik getreten. (© René Vigneron)

Solidaritätsbekundungen sogar aus Südkorea: Was hinter dem Protest dutzender Lkw-Fahrer an der A5 in Gräfenhausen gegen eine polnische Spedition steckt.