Lokführer stirbt bei Zugunfall in Münster

MÜNSTER - Bei einem Unfall mit zwei Güterzügen in Münster-Altheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Lokführer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Bundespolizeisprechers habe sich der Unfall gegen 4 Uhr morgens auf freier Strecke ereignet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Güterzug auf einen anderen aufgefahren. Einer der Güterzüge habe gestanden und oder sei langsam gefahren. Durch die Kollision entgleiste die Lok und Teile des auffahrenden Güterzuges. Der Lokführer wurde in der entgleisten Lok eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Derzeit sei noch unklar, wie es zu der Entgleisung kam, ob zuvor die Oberleitung gerissen ist oder ob sie durch den Unfall heruntergerissen wurde.

An der Unfallstelle sind derzeit Beamte der Bundepolizei, der Feuerwehren aus Dieburg, Münster, Babenhausen und Pfungstadt und Einsatzkräfte der Landespolizei im Einsatz.

Da die Arbeiten an der Unfallstelle längere Zeit in Anspruch nehmen werden, wird es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an und werden abschließend von der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main geführt.

Die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg ist derzeit gesperrt.

