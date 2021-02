Long Covid: Müdigkeit als Corona-Langzeitfolge

Studien zu Langzeitfolgen: Probleme noch nach 6 Monaten

Für Beschwerden, die Wochen nach einer Corona-Infektion anhalten, hat sich im englischen Sprachraum der Begriff „Long Covid“ durchgesetzt. Deutschsprachige Wissenschaftler sprechen hingegen häufig von „Post Covid“. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen ähneln sich jedoch.

Eine chinesische Studie, die in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde, stellte fest, dass insgesamt 76 Prozent der Patienten (Durchschnittsalter 57 Jahre), die im Frühjahr aus einem Krankenhaus in Wuhan nach einer Corona-Infektion entlassen wurden, auch sechs Monate später noch an mindestens einem Symptom litten. Vor allem Müdigkeit und Muskelschwäche wurde hier häufig genannt, gefolgt von Schlafproblemen, Angstgefühlen oder Depressionen. Bei schwerer erkrankten Patienten waren zudem häufiger auch noch die Lungenfunktionstests auffällig und es konnte im CT gezeigt werden, dass die Lungenentzündungen noch nicht restlos ausgeheilt waren.

Eine Schweizer Studie untersuchte vor allem Patienten (Durchschnittsalter 42,8 Jahre) mit einem milden Corona-Verlauf. Hier hatte immerhin jeder dritte Patient nach sechs Wochen noch Symptome. Auch hier wurde am häufigsten Müdigkeit genannt.