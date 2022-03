Long-Covid nach Corona-Impfung: Ärzte suchen nach Ursachen

Spezialambulanz

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg bietet am Standort Marburg eine Spezialambulanz für Patienten mit Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung und für Patienten mit Long-Covid an.

Wer sich an die Sprechstunde der Marburger Spezialambulanz wenden möchte, erreicht diese per Mail unter post-covid-impfung.mr@uk-gm.de