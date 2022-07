Long-Covid-Patienten mehr als drei Monate krankgeschrieben

Eine Probe für einen Corona-Schnelltest. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Menschen mit langfristigen Folgen einer Coronainfektion sind im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Techniker Krankenkasse (TK) im Durchschnitt 105 Tage krankgeschrieben gewesen. Auf die Gesamtzahl der Berufstätigen bezogen, sorge Long-Covid aber nur für einen relativ geringen Anteil am Gesamtkrankenstand, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten TK-Gesundheitsreport. Basis für die TK-Sonderauswertung zu den längerfristigen Folgen einer Coronainfektion waren die Daten von 4.278.610 TK-versicherten Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren.

Die Symptome von Long-Covid reichen den Angaben zufolge von eingeschränkter Belastbarkeit und extremer Müdigkeit über Atemnot und Kopfschmerzen bis hin zu Muskel- und Gliederschmerzen. "Wer von Long-Covid betroffen ist, hat lange mit dieser Krankheit - die uns noch viele Rätsel aufgibt - zu tun", sagt der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas.