Long-Covid wird bei Kindern häufig nicht erkannt

Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen

Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) kommt es nur in Einzelfällen zu schweren Verläufen, die häufig in Verbindung mit Vorerkrankungen stehen.



Nach den Zahlen der DGPI sind seit Beginn der Pandemie von den insgesamt 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland 1632 mit einer Sars-CoV-2-Infektion in einer Klinik stationär behandelt worden. Davon mussten 83 auf Intensivstationen verlegt werden, vier sind verstorben.



Daniel Vilser, Kinderkardiologe aus Jena, geht davon aus, dass bei 550.000 infizierten Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre selbst unter der Annahme einer geringen Prävalenz mit mehr als 10.000 Long-Covid-Betroffenen gerechnet werden muss.