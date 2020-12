Lotto-Spieler aus Hessen gewinnt rund 6,1 Millionen Euro

Glück zum Jahresende: Ein Lotto-Spieler aus Hessen gewann rund 6,1 Millionen Euro. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Noch mal so richtig Glück zum Jahresende: In Hessen hat ein Tipper rund 6,1 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Sein Lottoschein konnte bei der Ziehung am Mittwochabend beim Spiel "6aus49" mit sechs Richtigen und der passenden Superzahl punkten, wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Der Einsatz lag bei 20,80 Euro

Der Schein sei in einer Wiesbadener Stelle anonym abgegeben worden. Man wisse also nicht, ob es sich bei dem Gewinner um einen Mann oder eine Frau handele, sagte eine Sprecherin. Auch ob der Abgabeort der Wohnort sei, stehe noch nicht fest. Klar sei aber: Der Gewinner sei bei der Ziehung der einzige bundesweit mit den Zahlen gewesen. Zur Gewinneinlösung eines anonym abgegebenen Tipps müsse auf jeden Fall die alles entscheidende Spielquittung vorgelegt werden, hieß es weiter. Dazu habe der Gewinner aber drei Jahre Zeit. Der Einsatz für die 14 Kästchen und weitere Zusatzlotterien betrug 20,80 Euro.

Der Gewinn sei in Hessen der zweithöchste in diesem Jahr, sagte die Sprecherin. Mitte November hatte ein Tipper aus dem Werra-Meißner-Kreis 7,98 Millionen Euro erspielt. Mit dem neuen Lottoglück erhöhte sich die Zahl der Millionengewinne in Hessen in 2020 kurz vor Jahresende auf nunmehr 13.