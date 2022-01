Luca-App-Abfrage: Justizministerium schaltet sich ein

Die Polizei in Mainz hat sich mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft Daten aus der Luca-App für Ermittlungen besorgt. (Foto: Sascha Kopp / VRM Bild)

MAINZ - Im Fall der unrechtmäßigen Datenabfrage aus der Luca-App durch Mainzer Strafverfolgungsbehörden für Ermittlungen in einem Todesfall schaltet sich nun auch das rheinland-pfälzische Justizministerium ein. Wie ein Sprecher am Montag auf Anfrage dieser Zeitung erklärt, habe das Ministerium der Justiz „derzeit noch keinen umfassenden Überblick über die Geschehnisse“. Es sei ein Bericht der Staatsanwaltschaft Mainz angefordert und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz als unmittelbar vorgesetzte Behörde mit der Prüfung des weiteren Vorgehens beauftragt worden, so der Ministeriumssprecher weiter. Darüber hinaus werde Justizminister Herbert Mertin (FDP) nach derzeitigem Planungsstand an diesem Donnerstag in der Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags über den Vorgang berichten.

Derweil hat sich auch Dr. Dieter Kugelmann, Datenschutzbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz, des Falles angenommen. Gegenüber dieser Zeitung kündigte er an, ein förmliches Verfahren einzuleiten, um insbesondere das Vorgehen von Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Gesundheitsamt Mainz-Bingen zu prüfen. Er werde die Behörden zur Stellungnahme auffordern, so Kugelmann. „Für mich ist es zunächst einmal besorgniserregend, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gesundheitsamt die bereits vor einiger Zeit geänderte Rechtslage im Infektionsschutzgesetz und damit zusammenhängende datenschutzrechtliche Bestimmungen offensichtlich nicht kannten oder sich darüber hinweg gesetzt haben“, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte. Der Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes, der bereits Mitte 2020 in das Gesetz eingefügt wurde und mit „Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ überschrieben ist, schreibt unter anderem vor, dass eine Weitergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen oder eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ausgeschlossen ist.



. Mit den App-Daten sollten potenzielle Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht werden. Der 39-jährige Mann war in jener Nacht auf den 30. November, einem Dienstag, gegen 0.10 Uhr von Gästen einer Gaststätte an der Ecke Große Langgasse/Kleine Langgasse schwer verletzt auf dem Gehweg liegend gefunden und erstversorgt worden. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und wurde in den folgenden Tagen in Lebensgefahr schwebend intensivmedizinisch behandelt. Am 10. Dezember verstarb er. Die genauen Umstände des mutmaßlichen Sturzes sind bis heute weitgehend unklar. Augenzeugen soll es zunächst nicht gegeben haben. Die Mainzer Strafverfolgungsbehörden um Staatsanwaltschaft und Polizei hatten über das zuständige Gesundheitsamt die Luca-App-Daten von Gästen der Gaststätte abfragen lassen, vor dem sich Ende November 2021 ein mutmaßlicher Sturz mit Todesfolge ereignet hatte . Mit den App-Daten sollten potenzielle Zeugen des Vorfalls ausfindig gemacht werden. Der 39-jährige Mann war in jener Nacht auf den 30. November, einem Dienstag, gegen 0.10 Uhr von Gästen einer Gaststätte an der Ecke Große Langgasse/Kleine Langgasse schwer verletzt auf dem Gehweg liegend gefunden und erstversorgt worden. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und wurde in den folgenden Tagen in Lebensgefahr schwebend intensivmedizinisch behandelt. Am 10. Dezember verstarb er. Die genauen Umstände des mutmaßlichen Sturzes sind bis heute weitgehend unklar. Augenzeugen soll es zunächst nicht gegeben haben.

