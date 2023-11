Mahomes begeistert von Frankfurt: „Haben die Liebe gefühlt“

Frankfurt. Patrick Mahomes saß eine halbe Stunde nach Spielende entspannt in den Katakomben der Frankfurter Arena. Der Superstar der Kansas City Chiefs beantwortete nach dem 21:14-Sieg gegen die Miami Dolphins ausführlich die Fragen der Journalisten. Dutzende Reporter drängten sich in den Pressekonferenzraum. Dabei ging es natürlich auch viel um das erste „Frankfurt-Game“ der Geschichte. Mahomes geriet regelrecht ins Schwärmen, als er von der „faszinierenden Erfahrung“ sprach. Er habe überall in der Stadt und im Stadion „Rot“ gesehen - die Farbe seines Teams. „Ich habe die Liebe der Fans hier gefühlt“, befand Mahomes. Das Duell der Chiefs gegen die Dolphins war ein regelrechter „Football-Feiertag“ für Deutschland. Schon in den Tagen zuvor säumten NFL-Begeisterte die Frankfurter Innenstadt, am Sonntag genossen 50.023 Zuschauer den sportlichen Krimi in der ausverkauften Arena. Für die beiden Frankfurt-Partien (am 12. November spielen noch die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots) hatte es drei Millionen Ticket-Anfragen gegeben.