Mai Thi Nguyen-Kim bekommt Wissenschaftssendung bei ZDFneo

Zur Person

Mai Thi Nguyen-Kim wurde am 7. August 1987 in Heppenheim geboren. Ihre Eltern kamen in den siebziger Jahren aus Vietnam zum Studium nach Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis), Abitur am dortigen Bergstraßen-Gymnasium. Chemie-Studium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und am Massachusetts-Institute of Technology (MIT), Doktorandin in Aachen, Harvard und Potsdam, 2017 Doktortitel der Chemie.