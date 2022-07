2 min

Main-Taunus-Zentrum stellt „Foodgarden“-Pläne vor

In eine neue Epoche will das MTZ mit dem „Foodgarden“ auf rund 7000 Quadratmetern starten. Was sich hinter den geplanten Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro verbirgt.

Von Sonja Lehnert