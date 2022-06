Mainbrücke Kostheim ist gesperrt

Etwas später als von vielen erwartet ist die Kostheimer Brücke am Montag für den Autoverkehr abgeriegelt. (Foto: hbz/Stefan Sämmer)

KOSTHEIM / GUSTAVSBURG - Jetzt ist sie dicht. Zumindest für Autos und Lastwagen ist die Kostheimer Mainbrücke in den nächsten Wochen nicht passierbar. Um die Mittagszeit am Montag schalteten die Verantwortlichen von Hessen Mobil die Umleitung über die Hochheimer Autobahnbrücke und gaben damit den Startschuss für eine rund fünfwöchige Sanierungsmaßnahme. Dass die Sperrung erst im Tagesverlauf eingerichtet wurde, sorgte bei Autofahrern, vor allem aber bei Buspassagieren am Morgen für Verwirrung. Schon zu Beginn des Betriebstags war der Busverkehr der Mainzer Mobilität auf den Ersatzfahrplan umgestellt worden. Die Linien 56, 58 und 91 verkehren seither über die Hochheimer Autobahnbrücke zwischen Kostheim und Bischofsheim, die Linie 54 endet bereits in Kostheim.

Mitarbeiter der Busbetriebe beraten Fahrgäste

Um die Gustavsburger Bushaltestellen zu bedienen, wurde eine Sonderlinie E eingerichtet, die zwischen Gustavsburg und Bischofsheim unterwegs ist und Anschluss an die anderen Buslinien und die S-Bahn gewährleistet. Um die Fahrgäste zu beraten, waren am Morgen Mitarbeiter der Mainzer Mobilität an den betroffenen Bushaltestellen präsent. Auch sie wunderten sich, dass die Brückensperrung am Vormittag noch nicht vollzogen war.

Auf Nachfrage hieß es von der Straßenbehörde Hessen Mobil, die verkehrsrechtliche Anordnung habe erst zum Montag Gültigkeit erlangt, sodass man auch erst zu diesem Zeitpunkt mit der Einrichtung der Baustelle habe beginnen können. Das Stellen der Schutzzäune und Warnbaken sowie der Beschilderung der Umleitung habe den Vormittag in Anspruch genommen. Die Mainbrücke, genauer gesagt die Vorlandbrücke auf Gustavsburger Seite soll in den kommenden Wochen einen neuen Fahrbahnbelag erhalten. Geplant ist, die Maßnahme bis zum 23. Juli abgeschlossen zu haben. Das knapp eine halbe Million teure Projekt dient auch der Vorbereitung einer grundlegenden Sanierung des ganzen Bauwerks über dem Main, die für das kommende Jahr angesetzt ist.

Für Radfahrer und Fußgänger bleibt die Kostheimer Brücke weiterhin nutzbar. Auch die Fuß- und Radwege unter der Brücke entlang des Mainufers sind von den Fahrbahnarbeiten nicht betroffen.