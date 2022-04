Mainz 05 schlägt Meister Bayern München verdient 3:1

Die Mainzer bejiubeln das 1:0 gegen Bayern München durch Jonathan Burkhardt. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga für einen Paukenschlag gesorgt und den Deutschen Meister FC Bayern München 3:1 (2:1). Dabei waren die 05er die klar dominierende Mannschaft und hätten vom Chancenverhältnis her einen noch höheren Sieg verdient gehabt. Jonathan Burkardt (18.), Moussa Niakhaté (27.) und Leandro Barreiro (57.) trafen für die sowohl als Team als auch individuell an diesem Tag herausragenden 05er. Für die Bayern traf vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mewa Arena Robert Lewandowski (33.) zum 1:2. Es war der zweite Heimsieg der Mainzer in Folge gegen die Münchner. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten sie die Bayern 2:1 geschlagen.



Eine Reaktion auf die desaströse erste Halbzeit bei der 0:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg hatten die 05er angekündigt. Dass sie aber in diesem Ausmaß erfolgt, hatten sie vermutlich selbst nicht erwartet. Die Mainzer dominierten die Partie von Beginn an, spielten die Bayern zeitweise sogar an die Wand. Von Anpfiff an gingen die 05er voll drauf und überrumpelten so die Münchner, die im ersten Spiel nach dem Gewinn des Meistertitels offenbar auf einen gemächlicheren Auftakt eingestellt waren. Zumal Trainer Julian Nagelsmann einigen Spielern Einsatzzeit gab, die in dieser Saison selten gespielt hatten. So stand im Tor Sven Ulreich statt Manuel Neuer. Auch der Ex-Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting begann. Die 05er hatten ebenfalls auf vier Positionen getauscht. Aaron Martin, Alexander Hack Dominik Kohr und Karim Onisiwo rückten wieder in die Startelf.

Burkardt trifft früh die Latte

Schon in der zweiten Minute spielten die Mainzer den Ball erstmals in den Bayern-Strafraum. Burkardt traf zunächst das Spielgerät nicht richtig, bekam ihn aber noch einmal und schoss aus spitzestem Winkel an die Latte. Sven Ulreich, der im Tor anstelle von Nationalkeeper Manuel Neuer Spielminuten erhalten hatte, wäre chancenlos gewesen. Und es ging weiter. 60 Sekunden später kam Burkardt erneut zum Abschluss. Er schoss vorbei, wurde danach aber noch von Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard abgeräumt. Für den Video-Assistent Johann Pfeifer war dies aber kein Grund, einzugreifen und einen Elfmeterpfiff zu empfehlen. Die Mainzer ließen nicht locker. In der elften Minute köpfte Alexander Hack nach einem Eckball an die Latte. Sechs Minuten später landete der Ball erneut nach einem Eckball vor Hacks Füßen, doch der Verteidiger wurde geblockt. Und dann gelang den Mainzern die hochverdiente 1:0-Führung. Kohr fing einen Ulreich-Pass ab, köpfte direkt in den Lauf von Burkardt, und der beförderte den Ball mit dem ersten Kontakt aus 16 Metern flach ins Tor (18.).

Der Mainzer Silvan Widmer im Zweikampf mit dem Münchener Leon Goretzka. (Foto: Sascha Kopp )

Die Bayern hatten bis dahin nur eine Halbchance durch einen langen Pass auf Serge Gnabry, den der aufmerksame 05-Torhüter Robin Zentner entschärfte (16.). Und auch die nächsten Chancen gehörten den 05ern: Anton Stach kam aus 18 Metern zum Abschluss, schoss aber knapp drüber. Und dann zirkelte Aaron eine Freistoßflanke so genau in den Strafraum, dass Stach verlängern und Niakhaté vollenden konnte (27.). Auch der 2:0-Zwischenstand war verdient. Und es wäre wohl auch der Pausenstand gewesen, wenn die Bayern nicht doch einmal ihre Klasse gezeigt hätten. Choupo-Moting setzte sich im Zweikampf gegen Hack durch und spielte auf Lewandowski, der mit einer starken Drehung Widmer abschüttelte und zum 1:2 abschloss. Weitere Nadelstiche setzten bis zur Pause aber nur noch die Mainzer, so dass Sportdirektor Martin Schmidt nach 45 Minuten bei Sky sagte: „Wenn wir einen Ticken zwingender sind, können wir 3:1, 4:1 führen.“

Mainz 05 Abwehr stoppt die Bayern gemeimschaftlich

Die erste Chance nach Wiederanpfiff hatten die Bayern durch Gnabry, der bereits Zentner überwunden hatte, ehe Hack kurz vor der Linie klärte. Doch die Mainzer wehrten sich in der Folge dagegen, dass die Partie kippte. Bestes Beispiel: Als sich Lewandowski dem Mainzer Strafraum bedrohlich näherte, stoppten die drei Mainzer Innenverteidiger Hack, Bell und Niakhaté den Superstar in Gemeinschaftsarbeit. Und hinterließen bei den Bayern-Stürmer jede Menge Frust.

Die Mainzer Moussa Niakhaté und Leandro Barreiro (vorne) feiern mit dem Rest der Mannschaft und den Fans den Sieg gegen Bayern München. (Foto: Sascha Kopp)

Statt der Bayern übernahmen nun wieder die 05er das Kommando. Und spielten sehenswerte Angriffe. Einen beendete Barreiro mit einem Schuss, den Pavard so abfälschte, dass er an die Unterkante der Latte und dann zum 3:1 ins Tor sprang (57.). Noch schöner spielten die Mainzer den Konter vier Minuten später aus, dessen Abschluss Burkardt aber knapp am Tor vorbei setzte (61.). In der 71. Minute erhöhte Onisiwo das Aluminium-Konto der 05er mit einem Latten-Treffer aus 20 Meter. Die Schlussphase gehörte dann zwar etwas mehr den Bayern. Entscheidendes gelang ihnen aber nicht mehr. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, sangen die 05-Fans. An diesem Samstag war das ihrem Team gelungen.

