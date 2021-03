Mainz zieht Corona-Notbremse: Ausgangssperre kommt

Am Dienstagmittag genossen viele Mainzer noch die Sonne vor den Cafés am Markt. Damit ist ab Donnerstag Schluss. (Foto: Harald Kaster)

MAINZ - Drei Tage hintereinander lag der Corona-Inzidenzwert bei über 100 – am Dienstag zuletzt bei 114 laut Landesuntersuchungsamt. Für die Stadt Mainz gelten deshalb ab Donnerstag verschärfte Corona-Regeln. Das teilte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag mit.

Ausgangssperre ab Donnerstag

Ab Donnerstag, 1. April, 0 Uhr, gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Das Verlassen der Wohnung ist dann nur mit Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet, zum Beispiel zur Ausübung des Berufs oder in Notfällen. In der Zeit von 21 bis 6 Uhr dürfen keine alkoholhaltigen Getränke an Tankstellen, Supermärkten, Kiosken und ähnlichen verkauft werden.

Es greifen außerdem schärfere Kontaktbeschränkungen: So ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer Person eines weiteren Hausstandes gestattet. Gewerbliche Einrichtungen sind für den Kundenverkehr geschlossen. Abhol- und Lieferdienste sind weiterhin gestattet. Diese Einrichtungen dürfen allerdings öffnen, wenn nach vorheriger Vereinbarung Einzeltermine vergeben werden, bei denen ausschließlich Personen, die demselben Hausstand angehören, zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird. Das gilt auch für Büchereien und Archive.

Die Gastronomie muss ihre Außenbereiche wieder schließen. Auch Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen müssen geschlossen werden. Training und Wettkampf bei Mannschafts- und Kontaktsportarten im Amateur- und Freizeitbereich sind untersagt.

Die neuen Regeln gelten vorerst bis 11. April.

Das sagt der Mainzer OB zu den verschärften Maßnahmen

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) erklärt: „Der erneut markante Anstieg bei den Infektionszahlen – nicht zuletzt aufgrund der britischen Mutante – zeigt uns auf, dass die Coronavirus-Pandemie keineswegs überwunden ist und weiterhin die Maßgabe höchster Achtsamkeit und Vorsicht walten muss. Die schmerzhaften Maßnahmen gelten dabei zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger - und fordern von uns allen Zugeständnisse ein.“

Er appelliere an jede und jeden Einzelnen: „Bitte beachten Sie die strikten Vorgaben, halten Sie weiterhin konsequent die Abstands- und Hygieneregeln ein, vermeiden Sie Zusammenkünfte und akzeptieren Sie die ergangenen Ausgangsbeschränkungen, wie diese in anderen Städten und Ländern akzeptiert wurden und werden.“ Es bleibe eine Zeit der Entbehrungen, aber nur so schütze man andere vor einer Ansteckung und trage dazu bei, dass die Infektionszahlen wieder sinken. „Aber: Die spürbar steigende Zahl an Impfungen und Schnelltests wird auf lange Sicht zur Besserung der Lage beitragen. Bis dahin heißt es: Diszipliniert bleiben und Geduld bewahren.“